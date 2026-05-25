Назван MVP «Финала четырёх» Евролиги-2026
Французский защитник «Олимпиакоса» Эван Фурнье признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Евролига . Финал
24 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
92 : 85
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Альманса, Дек, Льюль, Фелис

В финальном матче с мадридским «Реалом» (92:85) Фурнье набрал 20 очков, пять подборов и четыре передачи. В полуфинале с «Фенербахче» (79:61) на его счету было 10 очков, три подбора и две передачи.

«Олимпиакос» завоевал четвёртый титул Евролиги в истории клуба (после побед в 1997, 2012 и 2013 годах). Ранее в этом сезоне греческая команда заняла первое место в регулярном чемпионате, а затем в плей-офф обыграла «Монако» (3-0 в серии).

Напомним, в прошлом сезоне «Финал четырёх» Евролиги выиграл турецкий «Фенербахче».

