Адетокунбо: возможно, однажды я вновь сыграю в Евролиге

Греечский форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, посетивший финал Евролиги в Афинах между «Олимпиакосом» и «Реалом» (92:85), не исключил для себя возможности выступить в этом турнире в будущем.

«Фанаты уже видели, как я здесь играю. Я много раз выходил на этот паркет в составе национальной сборной. Да, да. Возможно, однажды это случится, и я вновь сыграю здесь, но сейчас моё внимание сосредоточено на том, чтобы играть в НБА столько лет, сколько смогу. Это невероятно, чувак. Я уже знал, какой будет эта ночь. Это Афины. Это Афины, Греция, чувак. И несмотря ни на что, мы выйдем сюда и будем поддерживать нашу команду», — приводит слова Адетокунбо Basket News.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.