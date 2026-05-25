Адетокунбо: возможно, однажды я вновь сыграю в Евролиге

Греечский форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, посетивший финал Евролиги в Афинах между «Олимпиакосом» и «Реалом» (92:85), не исключил для себя возможности выступить в этом турнире в будущем.

Евролига . Финал
24 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
92 : 85
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Альманса, Дек, Льюль, Фелис

«Фанаты уже видели, как я здесь играю. Я много раз выходил на этот паркет в составе национальной сборной. Да, да. Возможно, однажды это случится, и я вновь сыграю здесь, но сейчас моё внимание сосредоточено на том, чтобы играть в НБА столько лет, сколько смогу. Это невероятно, чувак. Я уже знал, какой будет эта ночь. Это Афины. Это Афины, Греция, чувак. И несмотря ни на что, мы выйдем сюда и будем поддерживать нашу команду», — приводит слова Адетокунбо Basket News.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.

