«В конце творилась какая-то странная хрень». Форвард «Реала» — о финале Евролиги

Хорватский форвард «Реала» Марио Хезонья после поражения от «Олимпиакоса» (85:92) в финале Евролиги-2026 заявил, что в концовке матча происходили странные вещи.

«Я чрезвычайно горжусь своими товарищами по команде, чрезвычайно горжусь каждым человеком в этом клубе. Мы снова показали, что значит надеть эту майку лучшего клуба в мире. Мы вышли с сердцами, со всей нашей энергией. У нас было преимущество. У нас оно было, но поздравляю «Олимпиакос». Они заслужили это. Они заняли первое место в регулярном сезоне, что сейчас уже непросто. У них отличный тренер, огромный состав. В конце творилась какая-то странная хрень, возникли какие-то некомфортные ситуации. Но ничего. Поздравляю их.

И я хочу особо сказать всей нашей команде, всем моим товарищам, что я чрезвычайно горжусь ими, и пусть они используют это. Это отстой. Это неприятно. Непросто, потому что это уже наш третий проигранный финал в этом году. Мы должны использовать это для того, что грядёт, потому что мы вернёмся за этим трофеем», — приводит слова Хезоньи Basket News.