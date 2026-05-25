«Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» и сравнял счёт в серии. У Вембаньямы — 33 очка

Утром 25 мая завершился четвёртый матч плей-офф НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 103:82. Счёт в серии стал равным — 2-2.

Наивысшую результативность у хозяев продемонстрировал центровой Виктор Вембаньяма, который набрал 33 очка, сделал восемь подборов и отдал пять передач.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился защитник Шей Гилджес-Александер, который набрал 19 очков, сделал четыре подбора и семь передач.

Следующий матч между командами состоится 27 мая.