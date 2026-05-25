Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сан-Антонио Спёрс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 25 мая 2026, счет 103:82, плей-офф НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» и сравнял счёт в серии. У Вембаньямы — 33 очка
Комментарии

Утром 25 мая завершился четвёртый матч плей-офф НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 103:82. Счёт в серии стал равным — 2-2.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 82
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Касл - 13, Васселл - 13, Фокс - 12, Харпер - 7, Джонсон - 6, Корнет - 6, Барнс - 5, Маклафлин - 3, Олиник - 3, Шампани - 2, Брайант, Миллер, Бийомбо, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 19, Хартенштайн - 12, Джо - 11, Холмгрен - 10, Уильямс - 10, Уоллес - 5, Маккейн - 4, Уиггинс - 4, Уильямс - 3, Дорт - 2, Топич - 2, Уильямс, Карузо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл

Наивысшую результативность у хозяев продемонстрировал центровой Виктор Вембаньяма, который набрал 33 очка, сделал восемь подборов и отдал пять передач.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился защитник Шей Гилджес-Александер, который набрал 19 очков, сделал четыре подбора и семь передач.

Следующий матч между командами состоится 27 мая.

Сетка плей-офф НБА
Календарь плей-офф НБА
Читайте далее:
Шей — MVP, но голосование вызвало вопросы. Почему система в НБА всё больше раздражает
Шей — MVP, но голосование вызвало вопросы. Почему система в НБА всё больше раздражает
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android