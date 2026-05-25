Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
НБА: результаты матчей плей-офф на 25 мая

В ночь на 25 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

НБА. Результаты игр плей-офф на 25 мая:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 103:82.

Счёт в серии равный: 2-2. Пятый матч между командами состоится 27 мая в Оклахоме.

В финале Восточной конференции играют «Нью Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс». «Нью-Йорк» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим чемпионом НБА.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
