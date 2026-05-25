Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Олимпиакоса» — о победе в финале Евролиги: мы заслужили это. Сегодня мы страдали

Тренер «Олимпиакоса» — о победе в финале Евролиги: мы заслужили это. Сегодня мы страдали
Комментарии

Главный тренер греческого клуба «Олимпиакос» Георгиос Барцокас прокомментировал победу своей команды над «Реалом» (92:85) в финале Евролиги 2026 года.

Евролига . Финал
24 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
92 : 85
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Альманса, Дек, Льюль, Фелис

«Мы чувствуем себя великолепно. Мы заслужили это. Сегодня мы страдали. «Реал» сыграл отличный матч. Вот почему это огромный клуб. Но нам удалось победить, хотя давление было на наших плечах. Я думаю, мы заслужили это своей игрой в течение всего года, в плей-офф и в «Финале четырёх». Поздравляю владельцев, болельщиков, игроков и всех.

Мы говорили о корректировках против Лайлза. Мы играли сменную защиту на нём, а иногда ловили его в ловушку. Также Хезонья забил несколько действительно сложных бросков, которые нам сильно навредили. Но в итоге победа есть победа. Они заслуживают всех поздравлений. Серджио Скариоло и вся команда сыграли в этой атмосфере действительно хорошо», — приводит слова Барцокаса портал Basket News.

Сейчас читают:
Проклятие снято! «Олимпиакос» стал чемпионом Евролиги, одолев могучий «Реал»
Проклятие снято! «Олимпиакос» стал чемпионом Евролиги, одолев могучий «Реал»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android