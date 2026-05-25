Тренер «Олимпиакоса» — о победе в финале Евролиги: мы заслужили это. Сегодня мы страдали

Главный тренер греческого клуба «Олимпиакос» Георгиос Барцокас прокомментировал победу своей команды над «Реалом» (92:85) в финале Евролиги 2026 года.

«Мы чувствуем себя великолепно. Мы заслужили это. Сегодня мы страдали. «Реал» сыграл отличный матч. Вот почему это огромный клуб. Но нам удалось победить, хотя давление было на наших плечах. Я думаю, мы заслужили это своей игрой в течение всего года, в плей-офф и в «Финале четырёх». Поздравляю владельцев, болельщиков, игроков и всех.

Мы говорили о корректировках против Лайлза. Мы играли сменную защиту на нём, а иногда ловили его в ловушку. Также Хезонья забил несколько действительно сложных бросков, которые нам сильно навредили. Но в итоге победа есть победа. Они заслуживают всех поздравлений. Серджио Скариоло и вся команда сыграли в этой атмосфере действительно хорошо», — приводит слова Барцокаса портал Basket News.