Адетокунбо: «Финал четырёх» Евролиги должен проходить в Афинах каждый год

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, посетивший «Финал четырёх» Евролиги в Афинах, заявил, что этот турнир должен проводиться в греческой столице ежегодно.

«Атмосфера невероятная, и, по моему мнению, «Финал четырёх» должен проходить в Афинах каждый год. Я был на многих «Финалах четырёх», многое видел, но никогда не видел ничего подобного. Евролига должна подумать о том, чтобы привозить «Финал четырёх» сюда, в Афины, каждый год. Это самая впечатляющая атмосфера, в которой я когда-либо находился», — приводит слова Адетокунбо Sport24.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.