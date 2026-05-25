Центровой «Оклахомы» высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Сан-Антонио»

Американский центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен прокомментировал свою игру в четвёртом матче финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» (82:102), признав, что ожидает от себя большего.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 82
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Касл - 13, Васселл - 13, Фокс - 12, Харпер - 7, Джонсон - 6, Корнет - 6, Барнс - 5, Маклафлин - 3, Олиник - 3, Шампани - 2, Брайант, Миллер, Бийомбо, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 19, Хартенштайн - 12, Джо - 11, Холмгрен - 10, Уильямс - 10, Уоллес - 5, Маккейн - 4, Уиггинс - 4, Уильямс - 3, Дорт - 2, Топич - 2, Уильямс, Карузо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл

«Я думаю, что, что бы я ни делал на площадке, я всегда жду от себя большего и ожидаю быть лучше. Я вижу много возможностей в игре, в которых мне нужно прибавить и использовать их, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы это произошло.

Самое главное — мы не можем полагаться на то, что для победы нам нужен наш лучший день. Мы должны понять, как сделать всё, что требует игра для победы. Сегодня мы этого не сделали, но мы делали это в прошлом», — приводит слова Холмгрена Basket News.

Счёт в серии равный: 2-2. Пятый матч между командами состоится 27 мая в Оклахоме.

