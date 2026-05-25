Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
19:30 Мск
Тренер «Кливленда» прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Нью-Йорком»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Нью-Йорком» (108:121) и заявил, что, согласно аналитике, его команда выглядит лучше в финале Восточной конференции, несмотря на счёт 0-3 в серии.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Мобли - 24, Митчелл - 23, Харден - 19, Аллен - 17, Страс - 13, Меррилл - 6, Шрёдер - 3, Тайсон - 3, Брайант, Портер, Миникс, Эллис, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр, Томлин
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Бриджес - 22, Ануноби - 21, Шамет - 14, Таунс - 13, Харт - 12, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«У нас были успехи в матчах с ними в прошлом. Мы обыграли их четыре раза в прошлом году с похожим составом, верно? У нас были успехи против этой команды. У нас были действительно хорошие моменты в этой серии — вели +20 в первой игре, и даже во второй игре тот рывок в начале третьей четверти, и всё было довольно плотно. Я думаю, аналитически, я сказал, мы выиграли три из трёх, я думаю, мы выиграли два из трёх по ожидаемому счёту. Мы выиграли два из трёх. Я знаю, вы смотрите озадаченно, но, если вы верите в процесс и всё такое, примите этот слой», — приводит слова Аткинсона Basket News.

