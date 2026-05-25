Тренер «Кливленда» прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Нью-Йорком»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Нью-Йорком» (108:121) и заявил, что, согласно аналитике, его команда выглядит лучше в финале Восточной конференции, несмотря на счёт 0-3 в серии.

«У нас были успехи в матчах с ними в прошлом. Мы обыграли их четыре раза в прошлом году с похожим составом, верно? У нас были успехи против этой команды. У нас были действительно хорошие моменты в этой серии — вели +20 в первой игре, и даже во второй игре тот рывок в начале третьей четверти, и всё было довольно плотно. Я думаю, аналитически, я сказал, мы выиграли три из трёх, я думаю, мы выиграли два из трёх по ожидаемому счёту. Мы выиграли два из трёх. Я знаю, вы смотрите озадаченно, но, если вы верите в процесс и всё такое, примите этот слой», — приводит слова Аткинсона Basket News.