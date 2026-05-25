Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

БК «Зенит» поздравил футбольный клуб «Зенит» со 101-летием

БК «Зенит» поздравил футбольный клуб «Зенит» со 101-летием
Комментарии

Баскетбольный клуб «Зенит» в официальном телеграм-канале опубликовал поздравление в честь 101-летия футбольного «Зенита», которое отмечается 25 мая.

Фото: БК «Зенит»

«25 мая 1925 года на базе физкультурного кружка Ленинградского металлического завода были организованы футбольные команды, с которых начался путь одного из величайших клубов отечественного футбола.

Этот спортивный год, уже подходящий к завершению, прошёл для «Зенита» под знаком столетнего сезона и увенчался «золотом» — сине-бело-голубые вернули титул чемпионов России в город на Неве.

«Зенит» — один из самых титулованных клубов страны и Восточной Европы: теперь уже двенадцатикратный чемпион России и СССР, обладатель шести Кубков и десяти Суперкубков России и СССР, а также Кубка Российской Премьер-лиги. Конечно, история петербуржской команды невозможна без триумфа в Кубке и Суперкубке УЕФА в 2008 году.

Поздравляем футбольный клуб с важной датой! Второй век своей истории «Зенит» начал с трофея — впереди команду ждёт ещё больше побед!» — говорится в поздравлении баскетбольного клуба.

Читайте далее:
Эталонная игра от УНИКСа! Казанцы ещё поборются с «Зенитом» в полуфинале
Эталонная игра от УНИКСа! Казанцы ещё поборются с «Зенитом» в полуфинале

«Тойота» показала эволюцию проекта робота-баскетболиста

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android