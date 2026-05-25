БК «Зенит» поздравил футбольный клуб «Зенит» со 101-летием

Баскетбольный клуб «Зенит» в официальном телеграм-канале опубликовал поздравление в честь 101-летия футбольного «Зенита», которое отмечается 25 мая.

«25 мая 1925 года на базе физкультурного кружка Ленинградского металлического завода были организованы футбольные команды, с которых начался путь одного из величайших клубов отечественного футбола.

Этот спортивный год, уже подходящий к завершению, прошёл для «Зенита» под знаком столетнего сезона и увенчался «золотом» — сине-бело-голубые вернули титул чемпионов России в город на Неве.

«Зенит» — один из самых титулованных клубов страны и Восточной Европы: теперь уже двенадцатикратный чемпион России и СССР, обладатель шести Кубков и десяти Суперкубков России и СССР, а также Кубка Российской Премьер-лиги. Конечно, история петербуржской команды невозможна без триумфа в Кубке и Суперкубке УЕФА в 2008 году.

Поздравляем футбольный клуб с важной датой! Второй век своей истории «Зенит» начал с трофея — впереди команду ждёт ещё больше побед!» — говорится в поздравлении баскетбольного клуба.

