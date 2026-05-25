Защитник «Сан-Антонио»: Вембаньяма избегает синего света после 9 вечера и читает книги

Американский защитник «Сан-Антонио Спёрс» ДеАарон Фокс рассказал о необычных привычках своего одноклубника француза Виктора Вембаньямы.

«Всё, что вы слышите о Викторе, – правда. Он избегает синего света после 9 вечера, читает книги. Когда у нас игры заканчиваются около полуночи, он приходит в раздевалку в очках, блокирующих синий свет. Он по-настоящему любит игру. Он по-настоящему заботится о своём теле. При всём, что он вытворяет с мячом, как человек он ещё лучше», — приводит слова Фокса ClutchPoints.

В четвёртом матче серии с «Нью-Йорком» Вембаньяма набрал 33 очка, сделал восемь подборов и отдал пять передач.