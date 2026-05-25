ЦСКА поздравил Милутинова и Питерса с победой в Евролиге в составе «Олимпиакоса»

Московский ЦСКА в официальном заявлении поздравил бывших игроков команды Николу Милутинова и Алека Питерса с победой в Евролиге в составе «Олимпиакоса». Греческий клуб 24 мая в Афинах обыграл «Реал» со счётом 92:85 и завоевал четвёртый титул в истории.

«Поздравляем экс-игроков нашей команды Николу Милутинова и Алека Питерса с победой в Евролиге в составе «Олимпиакоса»! Для Николы это первый европейский трофей в карьере, тогда как Алек становился чемпионом с ЦСКА в 2019 году», — говорится в поздравлении московского клуба.

Напомним, «Олимпиакос» впервые за 13 лет стал чемпионом баскетбольной Евролиги.