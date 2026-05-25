Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА поздравил Милутинова и Питерса с победой в Евролиге в составе «Олимпиакоса»

ЦСКА поздравил Милутинова и Питерса с победой в Евролиге в составе «Олимпиакоса»
Московский ЦСКА в официальном заявлении поздравил бывших игроков команды Николу Милутинова и Алека Питерса с победой в Евролиге в составе «Олимпиакоса». Греческий клуб 24 мая в Афинах обыграл «Реал» со счётом 92:85 и завоевал четвёртый титул в истории.

Евролига . Финал
24 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
92 : 85
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Альманса, Дек, Льюль, Фелис

«Поздравляем экс-игроков нашей команды Николу Милутинова и Алека Питерса с победой в Евролиге в составе «Олимпиакоса»! Для Николы это первый европейский трофей в карьере, тогда как Алек становился чемпионом с ЦСКА в 2019 году», — говорится в поздравлении московского клуба.

Напомним, «Олимпиакос» впервые за 13 лет стал чемпионом баскетбольной Евролиги.

Проклятие снято! «Олимпиакос» стал чемпионом Евролиги, одолев могучий «Реал»
