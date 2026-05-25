Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер прокомментировал поражение от «Спёрс» в четвёртом матче серии плей-офф

Комментарии

Чемпион НБА в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер прокомментировал поражение своей команды от «Сан-Антонио Спёрс» (82:103) в четвёртом матче финала Западной конференции. Счёт в серии стал 2-2.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 82
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Касл - 13, Васселл - 13, Фокс - 12, Харпер - 7, Джонсон - 6, Корнет - 6, Барнс - 5, Маклафлин - 3, Олиник - 3, Шампани - 2, Брайант, Миллер, Бийомбо, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 19, Хартенштайн - 12, Джо - 11, Холмгрен - 10, Уильямс - 10, Уоллес - 5, Маккейн - 4, Уиггинс - 4, Уильямс - 3, Дорт - 2, Топич - 2, Уильямс, Карузо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл

«Нас просто смяли с первых минут. Думаю, они отлично сыграли роль агрессора. Они наседали на нас – вынуждали потери, действовали жёстко. Двух наших распасовщиков, созидателей не было на площадке сегодня, но ребята хорошо двигаются без мяча, и в этом году мы провели немало матчей без распасовщиков. Так что мы к этому немного привыкли. Но в любом случае, я считаю, это просто эффект снежного кома. Когда вы выходите с нужным настроем, всё получается и нападение идёт в своём потоке. А сегодня, мне кажется, мы вышли не с тем настроем», — приводит слова Гилджес-Александера ESPN.

