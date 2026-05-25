Гилджес-Александер прокомментировал поражение от «Спёрс» в четвёртом матче серии плей-офф

Чемпион НБА в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер прокомментировал поражение своей команды от «Сан-Антонио Спёрс» (82:103) в четвёртом матче финала Западной конференции. Счёт в серии стал 2-2.

«Нас просто смяли с первых минут. Думаю, они отлично сыграли роль агрессора. Они наседали на нас – вынуждали потери, действовали жёстко. Двух наших распасовщиков, созидателей не было на площадке сегодня, но ребята хорошо двигаются без мяча, и в этом году мы провели немало матчей без распасовщиков. Так что мы к этому немного привыкли. Но в любом случае, я считаю, это просто эффект снежного кома. Когда вы выходите с нужным настроем, всё получается и нападение идёт в своём потоке. А сегодня, мне кажется, мы вышли не с тем настроем», — приводит слова Гилджес-Александера ESPN.