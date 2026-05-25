Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Драфт-аналитик высказался об игроке «Реала» Амосове после поражения в финале Евролиги U18

Известный журналист и аналитик драфта НБА Джонатан Гивони прокомментировал выступление российского форварда «Реала» Егора Амосова в финале adidas Next Generation Tournament в Афинах (Греция), где мадридский клуб уступил «Барселоне» со счётом 77:85.

«Егор Амосов завершил выдающуюся неделю на финальном этапе adidas Next Generation Tournament уверенным выступлением в решающем матче. Российский форвард ростом шесть футов восемь дюймов — игрок высокого уровня с бросковым арсеналом, отличным видением площадки и креативностью в передачах. В Афинах он также сделал шаг вперёд в оборонительных действиях», — написал Гивони на своей странице в социальных сетях.

В финальном матче Амосов набрал 16 очков, сделал девять подборов и отдал две результативные передачи при коэффициенте эффективности «+11».

