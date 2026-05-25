Защитник «Спёрс» — об игре «Оклахомы»: они очень жёстко играют, им многое сходит с рук

Американский защитник «Сан-Антонио Спёрс» Девин Васселл прокомментировал действия игроков «Оклахома-Сити Тандер» в финале Западной конференции, отметив, что соперник действует жёстко, и многое ему прощается. Счёт в серии равный: 2-2.

«Я считаю, они очень жёстко играют, им многое сходит с рук. Мы тоже пытаемся использовать это против них. Стараемся играть ультражёстко», — приводит слова Васселла ClutchPoints.

В текущей серии c «Оклахомой» 25-летний Вассел набирает в среднем 17 очков, 5,8 подбора, две передачи за 39 минут на площадке. Пятый матч в этом противостоянии состоится в ночь на среду в Оклахоме.