Гилберт Аренас: Вембаньяма получает мяч раз в 4–5 минут и не может доминировать

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас раскритиковал нападение «Сан-Антонио Спёрс», заявив, что французский форвард Виктор Вембаньяма слишком редко получает мяч и не может влиять на игру в решающие моменты.

«Я не могу это игнорировать, потому что ничего не меняется. Нельзя, чтобы игрок набирал 41 и 24, а потом в следующем матче почти не получал мяч и снова почти не получал его в следующем. Это самый доминирующий игрок в лиге, но ты видишь его лишь время от времени, потому что остальная команда думает, что именно они двигают игру, хотя на самом деле её должен контролировать он, потому что он неудержим. Если говорить о защите, сильнейшая сторона «Оклахомы» – игра на периметре. Единственное преимущество в таком случае – у Вембаньямы, потому что ему не приходится постоянно играть один в один, он чаще действует в подстраховке. За счёт этого он экономит много энергии, но, похоже, он сохраняет её и в атаке, потому что получает мяч раз в четыре-пять минут. В такой ситуации он не может навязать своё доминирование, если не получает мяч регулярно», — приводит слова Аренаса NBA Courtside.