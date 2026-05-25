Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Гилберт Аренас: Вембаньяма получает мяч раз в 4–5 минут и не может доминировать

Комментарии

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас раскритиковал нападение «Сан-Антонио Спёрс», заявив, что французский форвард Виктор Вембаньяма слишком редко получает мяч и не может влиять на игру в решающие моменты.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 82
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Касл - 13, Васселл - 13, Фокс - 12, Харпер - 7, Джонсон - 6, Корнет - 6, Барнс - 5, Маклафлин - 3, Олиник - 3, Шампани - 2, Брайант, Миллер, Бийомбо, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 19, Хартенштайн - 12, Джо - 11, Холмгрен - 10, Уильямс - 10, Уоллес - 5, Маккейн - 4, Уиггинс - 4, Уильямс - 3, Дорт - 2, Топич - 2, Уильямс, Карузо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл

«Я не могу это игнорировать, потому что ничего не меняется. Нельзя, чтобы игрок набирал 41 и 24, а потом в следующем матче почти не получал мяч и снова почти не получал его в следующем. Это самый доминирующий игрок в лиге, но ты видишь его лишь время от времени, потому что остальная команда думает, что именно они двигают игру, хотя на самом деле её должен контролировать он, потому что он неудержим. Если говорить о защите, сильнейшая сторона «Оклахомы» – игра на периметре. Единственное преимущество в таком случае – у Вембаньямы, потому что ему не приходится постоянно играть один в один, он чаще действует в подстраховке. За счёт этого он экономит много энергии, но, похоже, он сохраняет её и в атаке, потому что получает мяч раз в четыре-пять минут. В такой ситуации он не может навязать своё доминирование, если не получает мяч регулярно», — приводит слова Аренаса NBA Courtside.

