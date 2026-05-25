Экс-президент БК «Красные Крылья» Савельев рассказал о кризисе самарского баскетбола

Экс-президент баскетбольного клуба «Красные Крылья» Сергей Савельев заявил, что из-за проблем с бюджетным финансированием в регионе может исчезнуть как мужской, так и женский профессиональный баскетбол.

«Бюджет не может финансировать команду равномерно. Календарный год бюджета и спортивный сезон не совпадают. Клубу для нормальной жизнедеятельности нужны стабильные поступления. Из-за неравномерного поступления денег бюджетные команды «просаживаются» всегда: возникают долги перед игроками, тренерами, кредиторами. Бюджет — это мина замедленного действия, заложенная в клубе. Причём не знаешь, когда рванёт. Если «Самара» не заявится на следующий сезон, то, возможно, в Самаре не будет ни мужского, ни женского профессионального баскетбола. Останутся только дети из спортивных школ», — сказал Савельев в интервью «Самарскому Обозрению».

Ранее сообщалось, что БК «Самара» покинет Единую лигу ВТБ.