Легенда «Майами» Уэйд: у Вембаньямы нет слабых мест. Он на уровне Джордана и Леброна

Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд высоко оценил звёздного баскетболиста «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму, сравнив его с двумя великими игроками в истории НБА — Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.

«Мы говорим о Джордане и Леброне и всех этих парнях — мы всегда говорим об их достижениях. Мы могли бы остановиться прямо сейчас с Вемби и сказать, что видели кого-то, кто действительно хорош во всём. У него нет слабых мест. Это невероятно. И да, на своей половине площадки он так же доминантен, как и на половине соперника. У него полное доминирование на обеих сторонах площадки», — приводит слова Уэйда ESPN.