Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Вембаньяма повторил историческое достижение Эдвардса и Дюранта в плей-офф НБА

Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в четвёртой встрече финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» набрал 33 очка, восемь подборов и пять передач.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 82
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Касл - 13, Васселл - 13, Фокс - 12, Харпер - 7, Джонсон - 6, Корнет - 6, Барнс - 5, Маклафлин - 3, Олиник - 3, Шампани - 2, Брайант, Миллер, Бийомбо, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 19, Хартенштайн - 12, Джо - 11, Холмгрен - 10, Уильямс - 10, Уоллес - 5, Маккейн - 4, Уиггинс - 4, Уильямс - 3, Дорт - 2, Топич - 2, Уильямс, Карузо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл

Это его второй матч в плей-офф с 30+ очками, тремя точными трёхочковыми и тремя блок-шотами. По этому показателю среди игроков моложе 23 лет он сравнялся с Энтони Эдвардсом и Кевином Дюрантом — у каждого из них также по два таких матча. Об этом сообщает Opta.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, который набрал 19 очков, сделал четыре подбора и семь передач.

«Сан-Антонио» одержал победу со счётом 103:82 и сравнял счёт в серии — 2-2.

Следующая встреча между командами состоится в ночь на 27 мая.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
