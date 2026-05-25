«Оклахома» впервые с апреля 2022 года набрала меньше 90 очков за игру

Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» в четвёртом матче финала Западной конференции проиграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 82:103. Команда набрала всего 82 очка, что стало её самым низким результатом за более чем четыре года. Об этом сообщает ESPN.

В составе «Оклахомы» наибольшей результативностью отметился канадец Шей Гилджес-Александер, который набрал 19 очков и сделал семь передач. Также на его счету четыре подбора.

Счёт в этой серии равный: 2-2.

В регулярном чемпионате «Оклахома» заняла первое место в Западной конференции. «Спёрс» финишировали на втором месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда одолела «Индиану Пэйсерс».