Пистиолис: не расстроюсь, если серия «Зенит» — УНИКС продлится до семи матчей

Главный тренер московской команды ЦСКА Андреас Пистиолис высказался насчёт серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом. В данный момент счёт в противостоянии составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых. Для выхода в финал команде нужно одержать четыре победы. Ближайшая игра состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 20:00 мск.

«Я не расстроюсь, если вторая полуфинальная серия продлится до семи матчей», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Первыми финалистами Единой лиги в сезоне-2025/2026 стали армейцы после того, как одержали победу в серии с «Локомотивом-Кубань».