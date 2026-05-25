Ватутин рассказал, кого хочет видеть соперником ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос о предпочтениях по сопернику в финале плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Как сказал Андреас Пистиолис на пресс‑конференции в субботу, в любом случае нам будет противостоять отличная команда, и мы будем только рады, если интересная полуфинальная серия между УНИКСом и «Зенитом» затянется до семи матчей. Начнём наблюдать в понедельник вечером. Хочу, чтобы победил сильнейший, ведь чемпионами становятся в борьбе с лучшими», — приводит слова Ватутина издание «Матч ТВ».

ЦСКА выиграл полуфинальную серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1. В финале армейцы встретятся с победителем пары УНИКС — «Зенит», где счёт 3-2 в пользу петербуржцев. Шестая встреча начнётся сегодня в 20:00 мск.