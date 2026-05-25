Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Источник: «Самара» останется в Единой лиге

Источник: «Самара» останется в Единой лиге
Баскетбольный функционер Константин Селяев сообщил, что, по данным двух независимых источников, баскетбольный клуб «Самара» продолжит выступать в Единой лиге ВТБ.

«Никогда себя не позиционировал как инсайдер, но молчание клуба вынуждает. Два независимых и разных источника подтвердили, что «Самара» всё-таки будет в Единой лиге. Так или иначе, ситуация скоро точно прояснится. Если действительно да, то это просто замечательно! Ещё бы провалившийся менеджмент поменять… Но тут уж как собственник решит», — написал Селяев в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что волжане не смогли предоставить финансовые гарантии в лигу к дедлайну 30 апреля, чтобы подтвердить своё участие в следующем розыгрыше турнира.

