Ватутин: выбор в пользу Томовича — удачный шаг «Локо». Ни один матч серии не был простым

Президент ЦСКА Андрей Ватутин положительно оценил назначение Томислава Томовича главным тренером «Локомотива‑Кубань».

— В регулярной части сезона вы обыграли «Локомотив‑Кубань» в шести матчах из шести, после чего начали серию с поражения. Оно стало для вас сюрпризом?

— Мы ни в коем случае не думали, что выиграем полуфинал с сухим счётом. В половине упомянутых вами матчей регулярки всё могло сложиться в пользу соперников, отчасти на нашей стороне была удача — вспомнить хотя бы потрясающий пас Никиты Курбанова Ливио Жан‑Шарлю на последней секунде одного из краснодарских матчей.

Уже в ходе четвертьфинала краснодарцев с «Пармой» стало понятно, что в полуфинале с нами «Локо» будет выглядеть иначе. Руководство и тренерский штаб проделали огромную работу, вновь показав высокие клубные амбиции. Назначение тренера в середине сезона – всегда риск, но выбор Томислава Томовича стал очень удачным шагом коллеги Андрея Ведищева.

Тренеру удалось правильно распределить роли, найти для молодых игроков возможности проявить себя и, главное, вдохнуть уверенность в команду. Краснодарцы навязывали борьбу в каждом матче серии, ни один из них не получился простым. Даже тогда, когда итоговый счёт получался крупным, считаю, он не отражал настоящего соотношения сил.

— За счёт чего ЦСКА удалось оправиться от стартового поражения и взять четыре игры подряд?

— Очень хочется сказать, что помог наш юбилейный матч. Идея полностью оправдала себя, нашла отклик в сердцах болельщиков, помогла собрать огромную аудиторию в «Мегаспорте», создать потрясающую атмосферу баскетбольного праздника. Хочу поблагодарить всех причастных — сотрудников офиса ЦСКА, наших партнёров и легенд, добравшихся до Москвы.

От вечера осталось чувство чистого восторга, которое только усилила победа. Уверен, что этими ощущениями вдохновилась и команда. Понятно, что ребята и без того были уверены в собственных силах, но напоминание о славном клубном прошлом наверняка зарядило дополнительной мотивацией, — приводит слова Ватутина портал «Матч ТВ».