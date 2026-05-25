Легионер «Зенита» из США не примет участия в шестой игре с УНИКСом, выбыв на 10 дней

25-летний американский защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Джонни Джузэнг будет вынужден пропустить шестую встречу серии 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Домашняя игра с казанским УНИКСом пройдёт сегодня, 25 мая, на паркете КСК «Арена» и начнётся в 20:00.

Согласно официальной информации, Джонни не примет участия в связи с повреждением мышцы правой голени. Примерные сроки восстановления легионера составляют 7-10 дней.

В минувшем регулярном сезоне Единой лиги американский защитник принял участие в 17 играх. В среднем за матч он набирал 14,0 очка, делал 2,4 подбора, а также отдавал 1,9 передачи.