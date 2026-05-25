Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Ватутин — о Милутинове: заслужил попадание в первую символическую пятёрку

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поздравил бывшего армейца Николу Милутинова с победой в Евролиге в составе «Олимпиакоса».

— Получилось ли посмотреть «Финал четырёх» Евролиги?
— Да, посмотрел все матчи. Полуфиналы вряд ли чем-то могут запомниться, а вот финал стал отличным по драматургии.

— Что здесь выделяете особо?
— Наверное, с учётом огромных кадровых проблем «Реала» мало кто ожидал, что решающий матч получится таким боевым и сведётся к нервной концовке с обоюдными шансами. Мадридцы вполне могут собой гордиться, команда проявила характер и боевой настрой. Очень рад за Николу Милутинова, он провёл потрясающий сезон, заслужил попадание в первую символическую пятёрку, проявил себя одним из лидеров и, наконец, взял первый титул Евролиги в карьере, — приводит слова Ватутина издание «Матч ТВ».

