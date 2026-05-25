Георгий Жбанов признан лучшим по игре в защите в сезоне-2025/2026 Единой лиги

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов стал лучшим по игре в защите по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба лиги.

В регулярном чемпионате Жбанов набирал в среднем 8,8 очка (51,9% двухочковых), делал 3,8 подбора, 1,6 передачи и 1,2 перехвата при 10,3 балла за эффективность.

Жбанов начал заниматься баскетболом в 10 лет в Екатеринбурге, до этого ходил на бальные танцы. В 13 лет переехал в спортшколу «Спартака» в Видное, позже оказался в структуре московского «Динамо». После расформирования команды выбрал молодёжный состав «Нижнего Новгорода», где дорос до основного состава и лидерских позиций. С 2020 по 2023 год выступал за УНИКС, с которым выиграл чемпионат Единой лиги и России. С 2023 года — в «Зените».