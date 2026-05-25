«Могу говорить об этом как верховный лидер бигменов». О'Нил раскритиковал игру Вембаньямы

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил раскритиковал игру 22-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы в матчах серии 1/2 финала плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер».

«Мне нужно, чтобы Вемби делал больше. В первой игре он набрал 41+24, и «Сан-Антонио» победил. Во второй игре — 21+26. Этого недостаточно. Я могу сказать это как верховный лидер всех центровых… Он должен делать больше. Я слышал, как он говорил, что не делает своих товарищей по команде лучше, потому что не доминирует в игре! Когда Алекс Карузо тебя опекает, я не хочу видеть, как ты разворачиваешься и отступаешь», — приводит слова О'Нила аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.