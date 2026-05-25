«Локо» поздравил «Олимпиакос» и главного тренера Барцокаса с победой в финале Евролиги

Пресс-служба краснодарского клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» опубликовала поздравление, адресованное греческому клубу «Олимпиакос» в связи с победой в финале Евролиги, отдельно отметив роль в этом успехе главного тренера команды Георгиоса Барцокаса. В финале Евролиги коллектив из Пирей встретился с мадридским «Реалом» и одержал победу со счётом 92:85.

«Поздравляем Георгиоса Барцокаса и «Олимпиакос» с победой в Евролиге! Это уже второй триумф в сильнейшем турнире на континенте, к которому клуб из Пирея привёл этот греческий специалист. Своего лучшего результата в Евролиге «Локо» также достиг под руководством Георгиоса Барцокаса, когда 10 лет назад вышел в «Финал четырёх» и завоевал историческую бронзу», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, Барцокас работал главным тренером «Локомотива» с 2015 по 2016 год.