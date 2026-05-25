УНИКС победил в шестом матче полуфинала Единой лиги с «Зенитом», доведя серию до ничьей

Сегодня, 25 мая, в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» состоялся матч полуфинальной стадии Единой лиги ВТБ между местным клубом «Зенит» и казанской командой УНИКС. Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 73:78. Таким образом, счёт в серии теперь составляет 3-3. Теперь команды ожидает седьмой, финальный матч.

Самым результативным игроком в составе казанской команды стал 31-летний американский разыгрывающий Пэрис Ли. Ему удалось набрать 14 очков, сделать два подбора, отдать девять передач, а также совершить три перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе сине-бело-голубых стал 31-летний разыгрывающий Ксавьер Мун. Он оформил дабл-дабл, принеся команде 15 очков и 11 передач. Также на свой счёт американец записал шесть подборов и один перехват при шести потерях.