Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
«Зенит» — УНИКС, результат матча 25 мая 2026, счет 73:78, Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС победил в шестом матче полуфинала Единой лиги с «Зенитом», доведя серию до ничьей
Комментарии

Сегодня, 25 мая, в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» состоялся матч полуфинальной стадии Единой лиги ВТБ между местным клубом «Зенит» и казанской командой УНИКС. Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 73:78. Таким образом, счёт в серии теперь составляет 3-3. Теперь команды ожидает седьмой, финальный матч.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
25 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 78
УНИКС
Казань
Зенит: Роберсон - 15, Мун - 15, Воронцевич - 12, Шаманич - 9, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Жбанов - 7, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Емченко
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Ли - 14, Лопатин - 12, Беленицкий - 8, Швед - 5, Стюарт - 3, Д. Кулагин - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин, Стуленков

Самым результативным игроком в составе казанской команды стал 31-летний американский разыгрывающий Пэрис Ли. Ему удалось набрать 14 очков, сделать два подбора, отдать девять передач, а также совершить три перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе сине-бело-голубых стал 31-летний разыгрывающий Ксавьер Мун. Он оформил дабл-дабл, принеся команде 15 очков и 11 передач. Также на свой счёт американец записал шесть подборов и один перехват при шести потерях.

