Майкл Джордан записал обращение к Гвардиоле, тот ответил

Легендарный шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Майкл Джордан записал видеообращение для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который покидает клуб после 10 лет работы.

«Эй, Пеп, это Майкл Джордан. Просто хочу поздравить тебя с невероятной карьерой. Наслаждайся отставкой. Удачи на поле для гольфа. И бей прямо», — заявил Джордан в видеообращении, которое включили на вечере прощания тренера с «Сити».

Гвардиола отреагировал скромно: «Я не знал, что он меня знает. Но это нормально».

Гвардиола уходит из «Манчестер Сити» после 10-летия, за которое выиграл множество титулов Премьер-лиги, Кубки Англии и Лигу чемпионов.

