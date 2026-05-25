Радоньич прокомментировал третье поражение «Зенита» в серии с УНИКСом

Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче серии 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ с казанской командой УНИКС. Игра завершилась со счётом 78:73 в пользу казанцев. Таким образом, теперь счёт в серии составляет 3-3.

«Мы начали матч плохо, затем нам удалось вернуться в игру. С точки зрения защиты играли неплохо, в нападении нам нужно стараться лучше. Мы допустили 21 потерю. В концовке матча всё мог решить один бросок. УНИКС смог его забить, мы – нет, и поэтому продолжаем серию», — приводит слова Радоньича пресс-служба организации.