Радоньич прокомментировал третье поражение «Зенита» в серии с УНИКСом

Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче серии 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ с казанской командой УНИКС. Игра завершилась со счётом 78:73 в пользу казанцев. Таким образом, теперь счёт в серии составляет 3-3.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
25 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 78
УНИКС
Казань
Зенит: Роберсон - 15, Мун - 15, Воронцевич - 12, Шаманич - 9, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Жбанов - 7, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Емченко
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Ли - 14, Лопатин - 12, Беленицкий - 8, Швед - 5, Стюарт - 3, Д. Кулагин - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин, Стуленков

«Мы начали матч плохо, затем нам удалось вернуться в игру. С точки зрения защиты играли неплохо, в нападении нам нужно стараться лучше. Мы допустили 21 потерю. В концовке матча всё мог решить один бросок. УНИКС смог его забить, мы – нет, и поэтому продолжаем серию», — приводит слова Радоньича пресс-служба организации.

