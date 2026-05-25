Перасович — о матче с «Зенитом»: справедливо, что две наши команды сойдутся в седьмой игре

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над «Зенитом» в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ заявил, что седьмая игра — закономерный итог противостояния.

«Рад за сегодняшний результат. Считаю, это справедливо, что две команды такого калибра сойдутся в седьмой игре и выяснят, кто из них лучший. В решающей игре победить может каждый. Шансы будут 50 на 50. Что касается сегодняшней игры, я очень рад, что команда смогла воспользоваться своими шансами и добиться важной победы. Мы заставили «Зенит» терять мяч, и это был ключевой аспект этой игры.

Также «Зенит» хорошо убегал в быстрые отрывы. Это команда, которая способна на это. Но считаю, что сегодня была хорошая командная победа, будем готовиться к седьмому матчу в Казани.

В полуфинале до четырёх побед каждая игра – отдельная история. В начале серии казалось, что «Зенит» выглядит гораздо лучше нас. Но в четвёртом и пятом матчах мы почувствовали, что нам по силам бороться с ними, а сегодня показали это на деле», — приводит слова Перасовича пресс-служба лиги.