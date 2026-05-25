Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович — о матче с «Зенитом»: справедливо, что две наши команды сойдутся в седьмой игре

Перасович — о матче с «Зенитом»: справедливо, что две наши команды сойдутся в седьмой игре
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над «Зенитом» в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ заявил, что седьмая игра — закономерный итог противостояния.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
25 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 78
УНИКС
Казань
Зенит: Роберсон - 15, Мун - 15, Воронцевич - 12, Шаманич - 9, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Жбанов - 7, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Емченко
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Ли - 14, Лопатин - 12, Беленицкий - 8, Швед - 5, Стюарт - 3, Д. Кулагин - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин, Стуленков

«Рад за сегодняшний результат. Считаю, это справедливо, что две команды такого калибра сойдутся в седьмой игре и выяснят, кто из них лучший. В решающей игре победить может каждый. Шансы будут 50 на 50. Что касается сегодняшней игры, я очень рад, что команда смогла воспользоваться своими шансами и добиться важной победы. Мы заставили «Зенит» терять мяч, и это был ключевой аспект этой игры.

Также «Зенит» хорошо убегал в быстрые отрывы. Это команда, которая способна на это. Но считаю, что сегодня была хорошая командная победа, будем готовиться к седьмому матчу в Казани.

В полуфинале до четырёх побед каждая игра – отдельная история. В начале серии казалось, что «Зенит» выглядит гораздо лучше нас. Но в четвёртом и пятом матчах мы почувствовали, что нам по силам бороться с ними, а сегодня показали это на деле», — приводит слова Перасовича пресс-служба лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Седьмой игре — быть! УНИКС на последних секундах вырвал матч у «Зенита» в Питере
Седьмой игре — быть! УНИКС на последних секундах вырвал матч у «Зенита» в Питере
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android