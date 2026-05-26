Монахини благословили центрового «Спёрс» Корнета перед игрой с «Оклахомой»

Группа католических монахинь из ордена салезианок посетила четвёртый матч финала Западной конференции НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахомой-Сити Тандер» и благословила центрового «Спёрс» Люка Корнета.

На видео, опубликованном в соцсетях «Спёрс», четыре монахини в клубных джерси скандировали «Вперёд, Спёрс!» с приставных мест у площадки и возложили руки на Корнета, открыто исповедующего католичество.

«Я просто восхищаюсь тем, как он не боится делиться своей верой на публике», — приводит слова сестры Бернадетты Моты издание People. Салезианки называют себя «преданными болельщиками «Спёрс» и используют спорт для общения с молодёжью.

После благословения «Сан-Антонио» выиграл 103:82, сравняв счёт в серии (2-2). Корнет набрал шесть очков, сделал семь подборов за 13 минут. Пятый матч пройдёт в Оклахоме.