Главная Баскетбол Новости

Монахини благословили центрового «Спёрс» Корнета перед игрой с «Оклахомой»

Группа католических монахинь из ордена салезианок посетила четвёртый матч финала Западной конференции НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахомой-Сити Тандер» и благословила центрового «Спёрс» Люка Корнета.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 82
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Касл - 13, Васселл - 13, Фокс - 12, Харпер - 7, Джонсон - 6, Корнет - 6, Барнс - 5, Маклафлин - 3, Олиник - 3, Шампани - 2, Брайант, Миллер, Бийомбо, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 19, Хартенштайн - 12, Джо - 11, Холмгрен - 10, Уильямс - 10, Уоллес - 5, Маккейн - 4, Уиггинс - 4, Уильямс - 3, Дорт - 2, Топич - 2, Уильямс, Карузо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл

На видео, опубликованном в соцсетях «Спёрс», четыре монахини в клубных джерси скандировали «Вперёд, Спёрс!» с приставных мест у площадки и возложили руки на Корнета, открыто исповедующего католичество.

«Я просто восхищаюсь тем, как он не боится делиться своей верой на публике», — приводит слова сестры Бернадетты Моты издание People. Салезианки называют себя «преданными болельщиками «Спёрс» и используют спорт для общения с молодёжью.

После благословения «Сан-Антонио» выиграл 103:82, сравняв счёт в серии (2-2). Корнет набрал шесть очков, сделал семь подборов за 13 минут. Пятый матч пройдёт в Оклахоме.

