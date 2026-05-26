Кливленд Кавальерс — Нью-Йорк Никс, результат матча 26 мая 2026, счет 93:130, плей-офф НБА 2025-2026

«Нью-Йорк» победил «Кливленд» с разницей в 37 очков и вышел в финал плей-офф НБА
Завершился четвёртый матч полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Кливленде на паркете «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 130:93.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
93 : 130
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 15, Харден - 12, Брайант - 10, Аллен - 6, Страс - 5, Меррилл - 5, Эллис - 5, Тайсон - 2, Томлин - 2, Шрёдер, Портер, Миникс, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр
Нью-Йорк Никс: Таунс - 19, Ануноби - 17, Шамет - 16, Брансон - 15, Бриджес - 15, Макбрайд - 11, Колек - 8, Робинсон - 8, Харт - 6, Дадье - 6, Альварадо - 4, Кларксон - 3, Хукпорти - 2, Сохан, Диавара

Лучшую результативность в «Кливленде» показал защитник Донован Митчелл — 31 очко.

В составе «Нью-Йорка» центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 19 очков, 14 подборов. Также в его активе три передачи.

Таким образом, «Нью-Йорк Никс» закрыл серию со счётом 4-0 и вышел в финал плей-офф НБА. Там клуб сразится с победителем серии «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» (счёт в серии 2-2).

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
