«Нью-Йорк» победил «Кливленд» с разницей в 37 очков и вышел в финал плей-офф НБА

Завершился четвёртый матч полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Кливленде на паркете «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 130:93.

Лучшую результативность в «Кливленде» показал защитник Донован Митчелл — 31 очко.

В составе «Нью-Йорка» центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 19 очков, 14 подборов. Также в его активе три передачи.

Таким образом, «Нью-Йорк Никс» закрыл серию со счётом 4-0 и вышел в финал плей-офф НБА. Там клуб сразится с победителем серии «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» (счёт в серии 2-2).

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».