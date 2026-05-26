НБА: результаты матчей плей-офф на 26 мая

В ночь на 26 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

НБА. Результаты игр плей-офф на 26 мая:

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс» — 93:130.

«Нью-Йорк Никс» закрыл серию Восточной конференции со счётом 4-0 и вышел в финал плей-офф НБА.

Там клуб сразится с победителем серии Западной конференции «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» (счёт в серии 2-2). Пятый матч между командами состоится 27 мая в Оклахоме.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим чемпионом НБА.