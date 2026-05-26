Стал известен обладатель MVP финала Восточной конференции плей-офф НБА

Сегодня, 26 мая, «Нью-Йорк Никс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счётом 130:93 и вышел в финал турнира (4-0 в серии).

По итогам серии MVP финала Восточной конференции был признан защитник «Никс» Джейлен Брансон.

29-летний баскетболист становился самым результативным игроком в двух из четырёх матчей в серии с «Кливлендом». В первом матче серии защитник набрал наибольшее количество очков в составе своего клуба — 38. В третьей игре баскетболист записал в свой актив 30 очков.

Примечательно, что в середине декабря Брансон стал MVP Кубка НБА.

В финале плей-офф НБА «Нью-Йорк» сыграет с победителем серии «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» (счёт в серии 2-2). «Оклахома» является действующим победителем НБА — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».