Стал известен обладатель MVP финала Восточной конференции плей-офф НБА

Сегодня, 26 мая, «Нью-Йорк Никс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счётом 130:93 и вышел в финал турнира (4-0 в серии).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
93 : 130
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 15, Харден - 12, Брайант - 10, Аллен - 6, Страс - 5, Меррилл - 5, Эллис - 5, Тайсон - 2, Томлин - 2, Шрёдер, Портер, Миникс, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр
Нью-Йорк Никс: Таунс - 19, Ануноби - 17, Шамет - 16, Брансон - 15, Бриджес - 15, Макбрайд - 11, Колек - 8, Робинсон - 8, Харт - 6, Дадье - 6, Альварадо - 4, Кларксон - 3, Хукпорти - 2, Сохан, Диавара

По итогам серии MVP финала Восточной конференции был признан защитник «Никс» Джейлен Брансон.

29-летний баскетболист становился самым результативным игроком в двух из четырёх матчей в серии с «Кливлендом». В первом матче серии защитник набрал наибольшее количество очков в составе своего клуба — 38. В третьей игре баскетболист записал в свой актив 30 очков.

Примечательно, что в середине декабря Брансон стал MVP Кубка НБА.

В финале плей-офф НБА «Нью-Йорк» сыграет с победителем серии «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» (счёт в серии 2-2). «Оклахома» является действующим победителем НБА — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

