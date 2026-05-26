Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

26 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли, баскетбол, НБА, теннис, Ролан Гаррос

«Никс» — в финале плей-офф НБА, Свечников принёс победу «Каролине». Главное к утру
Комментарии

«Нью-Йорк Никс» победил «Кливленд Кавальерс» с разницей в 37 очков и вышел в финал плей-офф НБА, гол российского форварда Андрея Свечникова в овертайме принёс «Каролине Харрикейнз» победу над «Монреаль Канадиенс» в Кубке Стэнли, Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Нью-Йорк» победил «Кливленд» с разницей в 37 очков и вышел в финал плей-офф НБА.
  2. Гол Свечникова в овертайме принёс «Каролине» победу над «Монреалем». У Демидова — ассист.
  3. Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026.
  4. УНИКС победил в шестом матче полуфинала Единой лиги с «Зенитом», сравняв счёт в серии.
  5. Андрей Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» — 2026.
  6. Опубликована заявка сборной Колумбии на чемпионат мира — 2026.
  7. ЧМ по хоккею — 2026: результаты на 25 мая, календарь, таблица.
  8. Инсайдер Романо рассказал, сможет ли Месси принять участие на ЧМ-2026 на фоне повреждения.
  9. «Вольфсбург» впервые в истории вылетел из Бундеслиги.
  10. Демидов вышел на четвёртое место в истории «Монреаля» по результативности среди новичков.
  11. Роман Сафиуллин в пяти сетах проиграл Касперу Рууду в первом круге «Ролан Гаррос».
  12. Екатерина Александрова проиграла 86-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос».
Материалы по теме
Топ-события вторника: Чехия — Канада ЧМ по хоккею, «Ролан Гаррос» и плей-офф НБА
Топ-события вторника: Чехия — Канада ЧМ по хоккею, «Ролан Гаррос» и плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android