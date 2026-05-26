«Никс» — в финале плей-офф НБА, Свечников принёс победу «Каролине». Главное к утру
«Нью-Йорк Никс» победил «Кливленд Кавальерс» с разницей в 37 очков и вышел в финал плей-офф НБА, гол российского форварда Андрея Свечникова в овертайме принёс «Каролине Харрикейнз» победу над «Монреаль Канадиенс» в Кубке Стэнли, Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- УНИКС победил в шестом матче полуфинала Единой лиги с «Зенитом», сравняв счёт в серии.
- Андрей Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» — 2026.
- Опубликована заявка сборной Колумбии на чемпионат мира — 2026.
- ЧМ по хоккею — 2026: результаты на 25 мая, календарь, таблица.
- Инсайдер Романо рассказал, сможет ли Месси принять участие на ЧМ-2026 на фоне повреждения.
- «Вольфсбург» впервые в истории вылетел из Бундеслиги.
- Демидов вышел на четвёртое место в истории «Монреаля» по результативности среди новичков.
- Роман Сафиуллин в пяти сетах проиграл Касперу Рууду в первом круге «Ролан Гаррос».
- Екатерина Александрова проиграла 86-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос».
