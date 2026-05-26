Харден — о проигрыше в полуфинальной серии с «Никс»: считаю, что мы более сильная команда

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден высказался о поражении команды в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс». «Кавальерс» уступили со счётом 0-4.

«Лучше ли нас были «Никс»? Честно, даже не могу ответить на этот вопрос.

Понимаете, да, счёт 4-0, но я не думаю, что у нас вообще был шанс показать свою лучшую версию с учётом всех обстоятельств. Очевидно, они доминировали и выиграли 4-0. Но да, не знаю, могу ли я действительно ответить на этот вопрос.

Потому что если совсем честно, правда считаю, что мы более сильная команда. Но по этой серии этого не было видно. Так что на такой вопрос тяжело ответить», — приводит слова Хардена аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.

«Нью-Йорк Никс» вышел в финал плей-офф НБА, в котором сыграет против победителя пары «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер».