Владимир Гомельский объяснил поражение «Зенита» в шестом матче серии с УНИКСом
Комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал результат шестого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги между «Зенитом» и УНИКСом (73:78), состоявшийся вчера, 25 мая, в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
25 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 78
УНИКС
Казань
Зенит: Роберсон - 15, Мун - 15, Воронцевич - 12, Шаманич - 9, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Жбанов - 7, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Емченко
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Ли - 14, Лопатин - 12, Беленицкий - 8, Швед - 5, Стюарт - 3, Д. Кулагин - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин, Стуленков

«Рывки «Зенита» практически позволяли хозяевам догнать и на одно очко в четвёртой четверти, после попадания Воронцевича даже выйти вперёд, но запала не хватило. Не хватило организации. И не столько в защите, сколько в позиционном нападении. Кроме Андрея Воронцевича, стабильностью в дальних бросках никто не блеснул.

Честно говоря, появление на площадке Емченко, Карасёва, Узинского выглядело абсолютно бессмысленным. Эти игроки помочь своей команде не сумели», — сказал Гомельский в социальных сетях.

