Владимир Гомельский объяснил поражение «Зенита» в шестом матче серии с УНИКСом

Комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал результат шестого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги между «Зенитом» и УНИКСом (73:78), состоявшийся вчера, 25 мая, в Санкт-Петербурге.

«Рывки «Зенита» практически позволяли хозяевам догнать и на одно очко в четвёртой четверти, после попадания Воронцевича даже выйти вперёд, но запала не хватило. Не хватило организации. И не столько в защите, сколько в позиционном нападении. Кроме Андрея Воронцевича, стабильностью в дальних бросках никто не блеснул.

Честно говоря, появление на площадке Емченко, Карасёва, Узинского выглядело абсолютно бессмысленным. Эти игроки помочь своей команде не сумели», — сказал Гомельский в социальных сетях.