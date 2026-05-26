«При всех ошибках мы выглядели очень даже неплохо». Воронцевич — о поражении «Зенита»

«При всех ошибках мы выглядели очень даже неплохо». Воронцевич — о поражении «Зенита»
Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал домашнее поражение от УНИКСа (73:78) в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счёт в противостоянии сравнялся — 3-3.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
25 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 78
УНИКС
Казань
Зенит: Роберсон - 15, Мун - 15, Воронцевич - 12, Шаманич - 9, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Жбанов - 7, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Емченко
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Ли - 14, Лопатин - 12, Беленицкий - 8, Швед - 5, Стюарт - 3, Д. Кулагин - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин, Стуленков

«Хотелось выиграть, проиграли. Поздравляю УНИКС. Считаю, сами отдали. Имея даже преимущество, сделали очень много потерь, чересчур много. При всех недочётах и потерях мы проиграли всего пять очков. Но всегда сложно говорить после проигрыша, тем более на домашнем паркете. Будем работать над ошибками и начинать готовиться уже сейчас к седьмой встрече в Казани.

Насколько было сложно играть под щитами против «стены казанской»? Да я сам неплохая стена. Но сегодня играл четвёртого номера, а пятого у нас закрывал Роберсон. Мы мобильная команда, спокойно меняемся, хотя игроки УНИКСа со стороны могут казаться крупнее, они не больше нас и не сильнее. Знаем, как против них играть. Поэтому выходим без страха и сомнений. Попробуйте нас обыграть — это не так просто. При всех ошибках мы очень даже неплохо выглядели», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.

Седьмой игре — быть! УНИКС на последних секундах вырвал матч у «Зенита» в Питере
