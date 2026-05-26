Гомельский — о шестом матче серии «Зенит» — УНИКС: качество баскетбола было невысоким

Комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал результат шестого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги между «Зенитом» и УНИКСом (73:78), который состоялся вчера, 25 мая, в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
25 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 78
УНИКС
Казань
Зенит: Роберсон - 15, Мун - 15, Воронцевич - 12, Шаманич - 9, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Жбанов - 7, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Емченко
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Ли - 14, Лопатин - 12, Беленицкий - 8, Швед - 5, Стюарт - 3, Д. Кулагин - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин, Стуленков

«И ещё одна вещь, которая поразила меня до глубины души. Вы только представьте себе, играют две команды из так называемой «большой четвёрки» российского баскетбола. Команды, которые регулярку закончили на втором и третьем местах. И на двоих эти команды за матч делают 40 потерь. У «Зенита» — 21, у УНИКСа – 19. Эта цифра показывает, что качество баскетбола, продемонстрированного командами в этом матче, было всё-таки невысоким. Средним, может быть», — сказал Гомельский в социальных сетях.

