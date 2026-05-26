Гомельский — о шестом матче серии «Зенит» — УНИКС: качество баскетбола было невысоким

Комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал результат шестого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги между «Зенитом» и УНИКСом (73:78), который состоялся вчера, 25 мая, в Санкт-Петербурге.

«И ещё одна вещь, которая поразила меня до глубины души. Вы только представьте себе, играют две команды из так называемой «большой четвёрки» российского баскетбола. Команды, которые регулярку закончили на втором и третьем местах. И на двоих эти команды за матч делают 40 потерь. У «Зенита» — 21, у УНИКСа – 19. Эта цифра показывает, что качество баскетбола, продемонстрированного командами в этом матче, было всё-таки невысоким. Средним, может быть», — сказал Гомельский в социальных сетях.