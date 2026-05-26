Главная Баскетбол Новости

Швед достиг отметки в 300 перехватов в Единой лиге

Комментарии

37-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции защитника за команду УНИКС, достиг юбилейной отметки по количеству перехватов в Единой лиге ВТБ.

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф с «Зенитом» (78:73) защитник совершил два перехвата, благодаря чему довёл общее их количество за карьеру в турнире до 300. В этом же матче Швед набрал пять очков, сделал один подбор и пять результативных передач.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
25 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 78
УНИКС
Казань
Зенит: Роберсон - 15, Мун - 15, Воронцевич - 12, Шаманич - 9, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Жбанов - 7, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Емченко
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Ли - 14, Лопатин - 12, Беленицкий - 8, Швед - 5, Стюарт - 3, Д. Кулагин - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин, Стуленков

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Швед провёл 36 матчей, в которых в среднем набирал 9,1 очка, отдал 6,0 результативных передач и делал 0,8 перехвата за игру. Всего в текущем сезоне Швед совершил 30 перехватов.

Календарь плей-офф Единой лиги ВТб в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги ВТб в сезоне-2025.2026
Седьмой игре — быть! УНИКС на последних секундах вырвал матч у «Зенита» в Питере
