Швед достиг отметки в 300 перехватов в Единой лиге

37-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции защитника за команду УНИКС, достиг юбилейной отметки по количеству перехватов в Единой лиге ВТБ.

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф с «Зенитом» (78:73) защитник совершил два перехвата, благодаря чему довёл общее их количество за карьеру в турнире до 300. В этом же матче Швед набрал пять очков, сделал один подбор и пять результативных передач.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Швед провёл 36 матчей, в которых в среднем набирал 9,1 очка, отдал 6,0 результативных передач и делал 0,8 перехвата за игру. Всего в текущем сезоне Швед совершил 30 перехватов.