Разыгрывающий УНИКСа Пэрис Ли: в концовке могли упустить игру с «Зенитом»

Разыгрывающий УНИКСа американец Пэрис Ли прокомментировал победу команды в шестом матче серии плей-офф с «Зенитом», который состоялся вчера, 25 мая, в Санкт-Петербурге (73:78).

«Это был тяжёлый матч, в котором обе команды проявили характер. Безусловно, болельщики великолепно поддерживали «Зенит». Горжусь тем, что мы выстояли сегодня. В концовке соперник совершил мощный рывок, могли упустить игру, но не сломались, остались в игре и довели её до победы.

Получит ли УНИКС преимущество в седьмом матче? Возможно. Но «Зенит» — отличная команда. Мы должны понимать, если хотим пробиться в финал, нам нужно выйти и самим забрать победу. Просто так соперники нам её не отдадут. Уверен, нас ждёт отличная игра в Казани», — приводит слова Ли пресс-служба УНИКСа.