Баскетбол Новости

Разыгрывающий УНИКСа Пэрис Ли: в концовке могли упустить игру с «Зенитом»

Разыгрывающий УНИКСа американец Пэрис Ли прокомментировал победу команды в шестом матче серии плей-офф с «Зенитом», который состоялся вчера, 25 мая, в Санкт-Петербурге (73:78).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
25 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 78
УНИКС
Казань
Зенит: Роберсон - 15, Мун - 15, Воронцевич - 12, Шаманич - 9, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Жбанов - 7, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Емченко
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Ли - 14, Лопатин - 12, Беленицкий - 8, Швед - 5, Стюарт - 3, Д. Кулагин - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин, Стуленков

«Это был тяжёлый матч, в котором обе команды проявили характер. Безусловно, болельщики великолепно поддерживали «Зенит». Горжусь тем, что мы выстояли сегодня. В концовке соперник совершил мощный рывок, могли упустить игру, но не сломались, остались в игре и довели её до победы.

Получит ли УНИКС преимущество в седьмом матче? Возможно. Но «Зенит» — отличная команда. Мы должны понимать, если хотим пробиться в финал, нам нужно выйти и самим забрать победу. Просто так соперники нам её не отдадут. Уверен, нас ждёт отличная игра в Казани», — приводит слова Ли пресс-служба УНИКСа.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
