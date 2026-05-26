«Это уникально». Корстин — о том, как УНИКС отыгрался с 1-3 в серии
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом», отметив достижение казанского клуба, которому удалось сравнять счёт после отставания 1-3.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
25 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 78
УНИКС
Казань
Зенит: Роберсон - 15, Мун - 15, Воронцевич - 12, Шаманич - 9, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Жбанов - 7, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Емченко
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Ли - 14, Лопатин - 12, Беленицкий - 8, Швед - 5, Стюарт - 3, Д. Кулагин - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин, Стуленков

«УНИКС не опустил рук и, проигрывая 1-3 в серии, сумел сравнять счёт. Это уникально — всего второй раз в истории Единой лиги. Думаю, в решающей игре победит тот, кто будет больше верить в себя, кто будет более хладнокровным в решающий момент. Понятно, что есть вопрос травм и физического состояния, но силы в этой паре равны.

Вообще видим, что лидерские качества в серии проявляют российские игроки, это здорово: Воронцевич, Жбанов, Лопатин, Беленицкий. В лиге высокая конкуренция, полуфинальная серия «Зенит» — УНИКС это доказывает», — приводит слова Корстин издание ТАСС.

Решающая седьмая встреча пройдёт в Казани 28 мая. Победитель сыграет в финале с ЦСКА.

Календарь плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026
