«Это уникально». Корстин — о том, как УНИКС отыгрался с 1-3 в серии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом», отметив достижение казанского клуба, которому удалось сравнять счёт после отставания 1-3.

«УНИКС не опустил рук и, проигрывая 1-3 в серии, сумел сравнять счёт. Это уникально — всего второй раз в истории Единой лиги. Думаю, в решающей игре победит тот, кто будет больше верить в себя, кто будет более хладнокровным в решающий момент. Понятно, что есть вопрос травм и физического состояния, но силы в этой паре равны.

Вообще видим, что лидерские качества в серии проявляют российские игроки, это здорово: Воронцевич, Жбанов, Лопатин, Беленицкий. В лиге высокая конкуренция, полуфинальная серия «Зенит» — УНИКС это доказывает», — приводит слова Корстин издание ТАСС.

Решающая седьмая встреча пройдёт в Казани 28 мая. Победитель сыграет в финале с ЦСКА.