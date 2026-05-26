Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Капитан «Пармы» Станислав Ильницкий продлил контракт с клубом

Капитан «Пармы» Станислав Ильницкий продлил контракт с клубом
Комментарии

Форвард и капитан «Бетсити Пармы» Станислав Ильницкий продолжит выступать за пермский клуб. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Сообщается, что новое соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано по схеме «1+1».

Ильницкий выступает за «Парму» с 2023 года. Ранее Станислав играл за «Химки», потом за «Локомотив-Кубань» и год в УНИКСе. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ форвард принял участие в 43 матчах, в восьми из которых в стартовом составе, в среднем набирая 3,5 очка, делая 4,4 подбора, 1,0 результативной передачи и 0,8 перехвата за 19 минут 20 секунд на паркете.

«Парма» закончила регулярный сезон на пятом месте. В первом раунде плей-офф команда со счётом 0-3 в серии уступила «Локомотиву-Кубань».

Материалы по теме
Солидные призовые и титул чемпионов — пока по маркетингу: «Парма» снова на вершине
Солидные призовые и титул чемпионов — пока по маркетингу: «Парма» снова на вершине
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android