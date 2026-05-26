Карл-Энтони Таунс прокомментировал выход «Нью-Йорк Никс» в финал плей-офф НБА

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» американец Карл-Энтони Таунс прокомментировал выход команды в финал плей-офф.

Напомним, в полуфинальной серии «Нью-Йорк Никс» со счётом 4-0 обыграл «Кливленд Кавальерс».

«Это честь — иметь возможность снова делать это с командой, за которую болел в детстве. Лучшего и желать нельзя», — приводит слова Таунса ESPN.

Напомним, в финальной серии «Нью-Йорк Никс» встретится с победителем пары «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», в настоящий момент счёт в серии – 2:2.

Дочь легенды НБА Леброна Джеймса удивила баскетбольными навыками