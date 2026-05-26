Радоньич раскрыл, как команда готовилась к матчу с УНИКСом без Джузэнга

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал игру команды без защитника Джонни Джузэнга в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Игра завершилась со счётом 73:78

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
25 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 78
УНИКС
Казань
Зенит: Роберсон - 15, Мун - 15, Воронцевич - 12, Шаманич - 9, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Жбанов - 7, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Емченко
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Ли - 14, Лопатин - 12, Беленицкий - 8, Швед - 5, Стюарт - 3, Д. Кулагин - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин, Стуленков

«Конечно, он важный игрок ротации. Мы пытались найти разные способы играть [без него], и у нас всё же была возможность победить. Так что как есть. Посмотрим, в каком состоянии он будет.

Кроме того, у нас были проблемы с некоторыми другими игроками перед матчем: решение принималось в день игры — играть им или нет. Кто-то был травмирован, у кого-то что-то ещё [беспокоило]. Было непросто готовить команду к этому матчу. В итоге выиграл соперник, а нам нужно быть готовыми к следующей игре, последней в этой серии

Как я уже сказал насчёт состояния некоторых игроков, решение принималось в день игры — Шаманич в их числе. Это было моё ощущение. Думаю, Роберсон и Воронцевич проделали хорошую работу, причём на обеих половинах площадки. Именно поэтому они провели больше минут. Это был один из планов перед матчем. Емченко тоже был не на 100% готов играть, он пытался помочь нам, но что есть, то есть», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.

