«Самара» поздравила своего воспитанника с серебром юношеской Евролиги

Пресс-служба «Самары» поздравила воспитанника клуба Егора Амосова, ставшего серебряным призёром юношеской Евролиги в составе мадридского «Реала».

В финале турнира, который прошёл в Афинах, мадридский клуб уступил «Барселоне» со счётом 77:85. Амосов провёл на площадке 32 минуты, набрал 16 очков, сделал девять подборов и отдал две результативные передачи.

«Серебряные медали самого престижного юношеского европейского турнира — отличный результат! От души поздравляем Егора!» — говорится в сообщении пресс-службы «Самары».

Напомним, недавно Амосов в составе «Реала» стал победителем первого сезона Liga U — чемпионата Испании для игроков не старше 22 лет.