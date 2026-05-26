Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич показал фото с дочерьми во время отпуска

Дончич показал фото с дочерьми во время отпуска
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился в социальных сетях личными фотографиями с дочерьми во время отпуска после завершения сезона НБА.

На одном из кадров словенец держит на руках младшую дочь Оливию, одновременно ведя за руку Габриэлу. На другом фото разыгрывающий гуляет со старшей дочерью, сидящей у него на плечах.

Фото: Фото из социальных сетей

Ранее Дончич заявил, что не выступит за сборную Словении в квалификации к чемпионату мира этим летом. Причина — желание провести как можно больше времени с дочерьми в период борьбы за совместную опеку.

В завершившемся сезоне 26-летний словенец стал лучшим бомбардиром НБА, в среднем набирая 33,5 очка, а также 8,3 передачи, 7,7 подбора и 1,6 перехвата за матч. По итогам сезона Дончич был включён в первую символическую сборную лиги.

Материалы по теме
Лука Дончич пропустит квалификацию чемпионата мира из-за борьбы за опеку над дочерьми
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android