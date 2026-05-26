Дончич показал фото с дочерьми во время отпуска

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился в социальных сетях личными фотографиями с дочерьми во время отпуска после завершения сезона НБА.

На одном из кадров словенец держит на руках младшую дочь Оливию, одновременно ведя за руку Габриэлу. На другом фото разыгрывающий гуляет со старшей дочерью, сидящей у него на плечах.

Ранее Дончич заявил, что не выступит за сборную Словении в квалификации к чемпионату мира этим летом. Причина — желание провести как можно больше времени с дочерьми в период борьбы за совместную опеку.

В завершившемся сезоне 26-летний словенец стал лучшим бомбардиром НБА, в среднем набирая 33,5 очка, а также 8,3 передачи, 7,7 подбора и 1,6 перехвата за матч. По итогам сезона Дончич был включён в первую символическую сборную лиги.